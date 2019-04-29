Британських лордів змусять розкривати усі зв'язки з Росією. Особливо що стосується бізнесу. Таким чином Лондон бореться із лобіюванням інтересів Москви членами верхньої палати парламенту. Чому для лордів розробили спеціальний закон - знає Світлана Чернеьцка, вона в Лондоні.

Минулого жовтня журналісти газети "Times" опублікували велике розслідування щодо бізнес-зв'язків британських парламентаріїв із Москвою. Йдеться про тих лордів, які обіймають посади в російських компаніях та отримують зарплати з багатьма нулями. Звісно, працювати на інші країни у Британії не заборонено.

Але журналісти побачили чітку залежність між бізнес-інтересами та висловлюваннями членів Палати Лордів. Зокрема, у 2014 Роберт Скідельські критикував запровадження санкцій проти Росії через анексію Криму. Сам він є членом ради директорів компанії Роснєфть.

Його колега лорд Пітер Траскотт головує у консультативній раді Russian Gold Fund. Він номінував Путіна на Нобелівську премію миру у 2013. А нещодавно закликав Лондон покращувати відносини з Росією. Наразі відомо про десяток лордів, які продовжували відпрацьовувати зарплату у Москві навіть після застосування зброї масового ураження "Новачок" у Солсбері.

"Країни, які намагаються підірвати Захід, використовують слабкі місця в політиці та ЗМІ. У Великій Британії є сильні засоби масової інформації, але одним із наших слабких місць є відсутність прозорості у політичній системі. Отруєння Новачком у Солсбері показали, що ми повинні ліквідувати прогалини, за допомогою яких агенти іноземної розвідки використовують наше відкрите суспільство та економіку", - говорить Бен Уоллес заступник міністра внутрішніх справ Великої Британії.

Членів Палати лордів у Британії не обирають. Титул дарує королева за поданням прем'єр-міністра. І контроль над перами набагато м'якший, аніж над виборними депутатами з нижньої палати.

Приміром, на відміну від лордів, члени Палати Общин зобов'язані декларувати свій прибуток від іноземних компаній та розкривати кінцевих власників підприємств, на яких вони працюють. Але тепер це стосуватиметься усіх членів парламенту. Щоби можна було чітко простежити їхні рішення та голоси.