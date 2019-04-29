Захід України затопило великодніми дощами [ Редактировать ]
Сніг із градом і вулиці-річки. Захід України на Великдень накрила потужна стихія. Шквальні дощі та грози пройшли майже по всій Тернопільщині. Після сильних злив затоплені міста та села Львівщини.
На відео, яким діляться люди в соцмережах, видно, як потоки води зносили все на своєму шляху. Вулиці стали непроїзними. У Тернополі рятувальникам довелося визволяти з підтопленого автомобіля пасажирів.
Серед врятованих - двоє дітей. Окрім дощів, область засипало ще й рясним градом. Крижані кульки розміром з перепелине яйце пооббивали цвіт на фруктових деревах та понищили городину.
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