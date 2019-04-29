Таких масштабних святкувань Великодня у Черкасах вже давно не було

У Черкасах на Великодні свята вирішили відродити стародавні слов'янські традиції. Світлий тиждень, як і багато століть тому, місто зустріло Кривим танцем, Веснянками і навіть масовим обливанням водою. Станіслав Кухарчук усе бачив.

Таких масштабних святкувань Великодня у Черкасах вже давно не було. На центральній площі міста зібралися сотні людей. Гуляли, співали і разом пустилися у стародавній обрядовий танок.

"Кривий танець"стародавні слов'яни виконували під час веснянок, аби розбурхати сили природи. Вже за часів християнства саме з "кривого танцю"починався Світлий тиждень після Великодня. Але ця традиція з часом забулася і ось тепер знову починає відроджуватись. Олексій зізнається, раніше ніколи й не чув про цей обряд. Але взяв у ньому участь, а вдома обов'язково прочитає про його історію і дворічному синові розповість.

"Традиції - це є невід'ємна частина нашого життя. Бабушкі, дєдушкі, батьки. Всі дотримувалися традицій і Святик, скажи - і я буду дотримуватись традицій! - Малий щось ляпнув", - говорить Олексій Лисенко, житель Черкас.

З виконання веснянок та "кривого танцю" у слов'ян обов'язково починався поливаний понеділок. В дохристиянську епоху наші пращури наділяли воду чудодійними властивостями. Сьогоднішні святкування в Черкасах теж без водних баталій не обійшлися. На Соборній площі підготували величезні чани, а водій Микола привіз цілу цистерну аби поповнювати боєзапас учасників.

"Чотири з половиною куба що холодно, погода сьогодні прохолодна, аби було тепло - вода б уся пішла", - говорить Микола Зеленський, працівник водоканалу.

Микола ніби у "воду дивився". Через прохолодний вітер та хмари з двохсот бажаючих, обливатися зважилися хіба з десяток учасників та й ті - переважно школярі.

12 -річний Микита за кілька хвилин боїв - мокрий до нитки. Про історію "поливаного понеділка"хлопець знає небагато, але в це веселе дійство вкладає свій "сакральний"зміст.

"Щоб посвятить там паски, яйця і себе", - говорить Микита, мешканець Черкас.

Освятилися чи ні, а от замерзли учасники нівроку. Та на щастя всіх постраждалих у водних баталіях в приміщенні мерії чекали теплі ковдри і гарячий чай.