Среда Светлой седмицы – третий день после Пасхи. Православные продолжают радоваться воскресению Христа, ходят в храмы, молятся, звонят в колокола. Существуют и народные традиции, связанные с этим днем. В 2019 году Светлая среда приходится на 1 мая.

Каждый день Светлой седмицы (недели после Пасхи) имеет свое название. Так, понедельник называли Поливальным, вторник – Купальницей, среду – Градовой или Хороводницей, четверг – Пасхой мертвых, пятницу – Прощеным днем, субботу – Святым артосом, воскресенье – Антипасхой, Фоминым воскресеньем или Красной горкой.

Названия среды Светлой седмицы связаны с народными приметами и традициями этого дня.

Приметы и традиции в Светлую среду

Со Светлой средой связано несколько православных и народных традиций. Так, верующие в среду после Пасхи, как и всю Светлую седмицу, должны начинать день не с покаянных молитв и псалмов, а с пения так называемых Пасхальных часов. Ворота храмов всю неделю открыты настежь, что символизирует открытую дорогу на небо. Православные могут подняться на колокольню и бить в колокола.

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По народным приметам, среда после Христова воскресенья называлась Градовой или Хороводницей. Объясним, почему. Считалось, что тяжелая работа в Светлую среду может привести к тому, что будущий урожай погибнет от града. В церквях ставили свечи для защиты от этого природного явления. Хороводницей Светлую среду называли потому, что в селах в этот день начинались ежедневные хороводы, которые продолжались вплоть до Троицы (празднуется на 50-й день после Пасхи).

Что нельзя делать в Светлую среду

В Светлую среду, как и во все дни Светлой седмицы, отменяется пост (даже перед причащением). Также всю неделю после Пасхи нельзя посещать кладбище и устраивать поминки, считается, что верующие должны быть полностью поглощены радостью от воскрешения Христа. Поминать усопших будут во второй вторник после Пасхи – в Радоницу (в 2019 году Родительский день приходится на 7 мая). Также в Светлую седмицу запрещены венчания.

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