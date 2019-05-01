С 1 мая в Украине действуют сниженные тарифы на газ для населения. Соответствующее решение принял Кабинет министров, передает "УНН".

Компания совместно с представителями Кабмина разработала новый механизм определения регулируемой цены, который позволяет не только избежать повышения стоимости газа для населения и тепловой генерации с 1 мая 2019 года, но и уменьшить ее до уровня 8247 грн за тыс. куб. м (конечная розничная цена).

Ранее сообщалось, что пенсии в Украине сильно сократят, а также что с 1 мая подорожают услуги почты.