В Украине снизили цены на газ: сколько будем платить [ Редактировать ]
С 1 мая в Украине действуют сниженные тарифы на газ для населения. Соответствующее решение принял Кабинет министров, передает "УНН".
Компания совместно с представителями Кабмина разработала новый механизм определения регулируемой цены, который позволяет не только избежать повышения стоимости газа для населения и тепловой генерации с 1 мая 2019 года, но и уменьшить ее до уровня 8247 грн за тыс. куб. м (конечная розничная цена).
Ранее сообщалось, что пенсии в Украине сильно сократят, а также что с 1 мая подорожают услуги почты.
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