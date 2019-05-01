У Тибеті відкрили найвищий у світі тунель [ Редактировать ]
Найвищий у світі автомобільний тунель відкрили в Тибеті.
Споруду будували 4 роки на висоті 4750 метрів над рівнем моря. Новий тунель, завдовжки 5 км 700 метрів, став частиною нової 400-кілометрової магістралі, яка з'єднала столицю Тибету Лхасу, з містом Н’їнчи. Завдяким новому переходу, шлях до Лхаси і назад скоротився на 18 кілометрів.
по теме
Американський фристайліст побив світовий рекорд з висоти стрибка
Американський фристайліст Девід Вайз побив світовий рекорд з висоти стрибка, що зветься квотер-пайп коли спортсмен приземляється на те саме місце, звідки й відірвався від поверхні
Світовий рекорд: незрячий японець перетнув Тихий океан
Незрячий японець встановив світовий рекорд. 52-річний Мітсухіро Івамото на вітрильнику перетнув Тихий океан. У подорож на 14 тисяч кілометрів він вирушив ще у лютому з Каліфорнії і ось пришвартувався у Фукусімі
Американські вчені створили надувного робота
Американські вчені створили надувного робота. Кажуть: у майбутньому, він зможе доглядати за дітьми і допомагати літнім людям
У берегов Франции горело судно с людьми на борту
У берегов Франции в понедельник, 29 апреля, произошел пожар на борту пассажирского судна
Бельгійці вимагають закрити всі ядерні реактори в країні
Щоб Чорнобильська катастрофа не повторилася, бельгійці вимагають закрити майже всі ядерні реактори у своїй країні