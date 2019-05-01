Світовий рекорд: незрячий японець перетнув Тихий океан

Незрячий японець встановив світовий рекорд. 52-річний Мітсухіро Івамото на вітрильнику перетнув Тихий океан. У подорож на 14 тисяч кілометрів він вирушив ще у лютому з Каліфорнії і ось пришвартувався у Фукусімі