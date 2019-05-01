У Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій пропонуть позбавляти внутрішнього і закордонного паспортів України тих, хто отримав російське громадянство.

Про це заявив заступник міністра Юрій Гримчак в ефірі одного з українських телеканалів. Адже, за його словами, подвійне громадянство наш закон забороняє. На думку Гримчака, видача російських паспортів жителям ОРДЛО має на меті дестабілізувати ситуацію та легалізувати бойовиків. Щоб у майбутньому Росія мала підстави заявити, нібито вона захищає на Сході України своїх громадян.