За паспорти Росії у жителів ОРДЛО хочуть позбавляти українського громадянства [ Редактировать ]
У Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій пропонуть позбавляти внутрішнього і закордонного паспортів України тих, хто отримав російське громадянство.
Про це заявив заступник міністра Юрій Гримчак в ефірі одного з українських телеканалів. Адже, за його словами, подвійне громадянство наш закон забороняє. На думку Гримчака, видача російських паспортів жителям ОРДЛО має на меті дестабілізувати ситуацію та легалізувати бойовиків. Щоб у майбутньому Росія мала підстави заявити, нібито вона захищає на Сході України своїх громадян.
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