Окупанти не пропустили місію ОБСЄ на Донбас [ Редактировать ]
Минулої доби російські окупаційні війська на Донбасі тричі відмовили патрулям ОБСЄ у проїзді, - про це йдеться у звіті місії.
Спостерігачів не пропустили на блокпостах на східних околицях Новоласпи та Олександрівського, а також на блокпості, північніше від Новоазовська. Повітряне спостереження зафіксувало наявність землерийної машини та двох продовжень траншей у непідконтрольних урядові районах поблизу ділянки розведення в районі Петрівського.
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