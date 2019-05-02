Минулої доби російські окупаційні війська на Донбасі тричі відмовили патрулям ОБСЄ у проїзді, - про це йдеться у звіті місії.

Спостерігачів не пропустили на блокпостах на східних околицях Новоласпи та Олександрівського, а також на блокпості, північніше від Новоазовська. Повітряне спостереження зафіксувало наявність землерийної машини та двох продовжень траншей у непідконтрольних урядові районах поблизу ділянки розведення в районі Петрівського.