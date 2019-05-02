Міністр оборони Британії втратив посаду через Huawei [ Редактировать ]
Тереза Мей звільнила міністра оборони Гевіна Вільямсона через витік секретної інформації із закритого засідання Ради безпеки країни.
Британські ЗМІ несанкціоновано дізналися про ухвалення дозволу китайському технологічному концерну Huawei брати участь у розбудові мережі мобільного зв'язку 5G у Сполученому Королівстві. Причетним до витоку визнали міністра оборони, який був останнім союзником Мей у її уряді.
Наступницею Вільямсона стане Пенні Мордонт. Вона очолювала відомство міжнародного розвитку.
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