Тереза Мей звільнила міністра оборони Гевіна Вільямсона через витік секретної інформації із закритого засідання Ради безпеки країни.

Британські ЗМІ несанкціоновано дізналися про ухвалення дозволу китайському технологічному концерну Huawei брати участь у розбудові мережі мобільного зв'язку 5G у Сполученому Королівстві. Причетним до витоку визнали міністра оборони, який був останнім союзником Мей у її уряді.

Наступницею Вільямсона стане Пенні Мордонт. Вона очолювала відомство міжнародного розвитку.