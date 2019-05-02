Итоги президентских выборов показали конец эпохи старых политических проектов, и в новом политическом сезоне страна ждет новых подходов, новых лиц, и новых политических стартапов - об этом в комментарии для "Фром-юа" заявил политолог Вадим Карасев.

"Посмотрите на рейтинги партий, победивших на выборах 2014 года, где они? Пять лет назад в парламент прошло много "новых лиц", но возможно они попали в плохие компании, потому что результатом их совместной деятельности во власти стало поражение на президентских выборах. В политике останутся оппозиционные партии, Тимошенко и Бойко даже наращивают свои результаты, однако идет поиск новых проектов - Смешко и Гриценко уже проявили себя на президентских выборах", - считает эксперт.

В условиях изменения Президента особенно четко проявляется недостаток стратегических идей. Люди проголосовали за мечту, за потребность в новых правилах игры, но теперь от новой команды ждут конкретных предложений по реформам, по законопроектам, по "дорожным картам".

Новые политические стартапы будут базироваться не только на популярных личностях, но и на смысловых стратегиях, это должен быть сплав харизматов и технократов. К примеру, новообразованное на прошлой неделе межфракционное объединение "Независимость и развитие" во главе с экс-руководителем банковского комитета Верховной рады Сергеем Рыбалкой. В частности, в группу вошли представители разных фракций - профессионалы в своих областях - сказал Карасев.

Технократические экономические идеи нужны сейчас всем партиям и лидерам, именно такие программы могут объединить страну, разобщенную политическими и культурными вопросами. Уже осенью прагматичные экономические предложения должны объединить победителей выборов в новую коалицию.

Старые вертикальные структуры уже не эффективны. На выборах побеждают современные мобильные сетевые организации горизонтального типа. Точки роста для нового политического класса - аналитические центры, элитные клубы, беспартийные объединения, которые генерируют идеи и адаптируют их к современной повестке дня - убежден эксперт.