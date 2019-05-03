ГПУ оприлюднила докази присутності російської армії на Україні [ Редактировать ]
Нові докази присутності російської армії на сході України оприлюднили в генеральній прокуратурі. На лінії розмежування виявили уламки артилерійського снаряда "Краснополь".
Крім того, показали автомати АК-74 і протитанковий гранатомет РПГ-7В, здобуті у бою проти ворожої диверсійної групи. У міноборони запевнили, що ці види озброєння не стоять на обліку в ЗСУ.
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