Нові докази присутності російської армії на сході України оприлюднили в генеральній прокуратурі. На лінії розмежування виявили уламки артилерійського снаряда "Краснополь".

Крім того, показали автомати АК-74 і протитанковий гранатомет РПГ-7В, здобуті у бою проти ворожої диверсійної групи. У міноборони запевнили, що ці види озброєння не стоять на обліку в ЗСУ.