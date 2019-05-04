Зеленский подтвердил намерение распустить Раду - Кириленко [ Редактировать ]
Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский намерен распустить Верховную Раду для проведения досрочных выборов
Об этом вице-премьер Вячеслав Кириленко сообщил в Twitter после заявления шоумена о намерении настаивать на проведении своей инаугурации 19 мая.
Інавгурація 19 травня означає, що Зеленський хоче дострокових виборів. Навіть якщо і так, все одно доведеться в інавгураційній промові говорити про стратегію: про НАТО, деколонізацію і головне - так російська агресія чи «гражданский конфликт»? Уникнути відповідей вже не вдасться— В'ячеслав Кириленко (@KyrylenkoVyach) 4 мая 2019 г.
Раньше сообщалось о том, что Зеленский с Парубием обсудил инаугурацию. А также советник Зеленского обсудил с министром энергетики США усиление энергонезависимости Украины.
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