Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский намерен распустить Верховную Раду для проведения досрочных выборов

Об этом вице-премьер Вячеслав Кириленко сообщил в Twitter после заявления шоумена о намерении настаивать на проведении своей инаугурации 19 мая.

Інавгурація 19 травня означає, що Зеленський хоче дострокових виборів. Навіть якщо і так, все одно доведеться в інавгураційній промові говорити про стратегію: про НАТО, деколонізацію і головне - так російська агресія чи «гражданский конфликт»? Уникнути відповідей вже не вдасться — В'ячеслав Кириленко (@KyrylenkoVyach) 4 мая 2019 г.

Раньше сообщалось о том, что Зеленский с Парубием обсудил инаугурацию. А также советник Зеленского обсудил с министром энергетики США усиление энергонезависимости Украины.