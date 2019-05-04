Зеленский готовит ответ Кремлю [ Редактировать ]
Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский, который прибыл сегодня в Верховную Раду, заявил, что его команда имеет предложения к Верховной Раде касательно выдачи Россией паспортов жителям оккупированных территорий Донбасса, сообщает "112".
Так, перед встречей с депутатами и председателями фракций Зеленский рассказал журналистам, что его команда предложит Верховной Раде "несколько ходов" реакции на решение России выдавать паспорта РФ жителям ОРДЛО.
"Готовим. У нас есть несколько ходов, скажем так. Мы в этом должны быть креативными, быстрыми и умными: такими, какими мы есть. Поэтому мы будем готовить и потом покажем все. Я выйду и расскажу - секретов нет", - рассказал журналистам Зеленский.
При этом он добавил, что намерен обсудить с народными депутатами и друге вопросы, в том числе свою инаугурацию.
"Могут быть также разные встречи, отдельные встречи. Но сначала мы договорились провести эту первую встречу, и хотя бы о чем-то уже договориться", - добавил Зеленский, подчеркивая, что ждет результативных переговоров.
Раньше сообщалось о том, что Зеленский с Парубием обсудил инаугурацию. А также советник Зеленского обсудил с министром энергетики США усиление энергонезависимости Украины
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