Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский, который прибыл сегодня в Верховную Раду, заявил, что его команда имеет предложения к Верховной Раде касательно выдачи Россией паспортов жителям оккупированных территорий Донбасса, сообщает "112".

Так, перед встречей с депутатами и председателями фракций Зеленский рассказал журналистам, что его команда предложит Верховной Раде "несколько ходов" реакции на решение России выдавать паспорта РФ жителям ОРДЛО.

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"Готовим. У нас есть несколько ходов, скажем так. Мы в этом должны быть креативными, быстрыми и умными: такими, какими мы есть. Поэтому мы будем готовить и потом покажем все. Я выйду и расскажу - секретов нет", - рассказал журналистам Зеленский.

При этом он добавил, что намерен обсудить с народными депутатами и друге вопросы, в том числе свою инаугурацию.

"Могут быть также разные встречи, отдельные встречи. Но сначала мы договорились провести эту первую встречу, и хотя бы о чем-то уже договориться", - добавил Зеленский, подчеркивая, что ждет результативных переговоров.

Раньше сообщалось о том, что Зеленский с Парубием обсудил инаугурацию. А также советник Зеленского обсудил с министром энергетики США усиление энергонезависимости Украины