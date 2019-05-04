Советник новоизбранного президента Владимира Зеленского, экс-министр финансов Александр Данилюк провел в Брюсселе встречу с министром энергетики США Риком Перри, на которой обсудили усиление энергетической независимости Украины, сообщает пресс-служба Владимира Зеленского.

На встрече также присутствовали посол США в Евросоюзе Гордон Сондланд, представители Министерства энергетики США, советник Зеленского Руслан Рябошапка, посол Украины в Бельгии, представитель Украины при ЕС Николай Точицкий.

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"Украине и Европе в целом важна роль Соединенных Штатов в диверсификации поставок энергоресурсов. Это снижает политические риски и удешевляет энергоресурсы для потребителей", - отметил Данилюк.

Во время встречи речь шла о привлечении инвестиций в увеличение добычи газа в Украине, возможных путях поставки американского сжиженного природного газа, а также реформировании рынка газа в Украине, включая Нафтогаз.

Кроме того, участники встречи обсудили сотрудничество в сфере ядерной энергетики, в частности повышение надежности и эффективности действующих ядерных блоков, а также развитие направления разработки и строительства малых модульных реакторов.

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