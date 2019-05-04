У Зеленского в США обсудили газ и ядерную энергетику [ Редактировать ]
Советник новоизбранного президента Владимира Зеленского, экс-министр финансов Александр Данилюк провел в Брюсселе встречу с министром энергетики США Риком Перри, на которой обсудили усиление энергетической независимости Украины, сообщает пресс-служба Владимира Зеленского.
На встрече также присутствовали посол США в Евросоюзе Гордон Сондланд, представители Министерства энергетики США, советник Зеленского Руслан Рябошапка, посол Украины в Бельгии, представитель Украины при ЕС Николай Точицкий.
"Украине и Европе в целом важна роль Соединенных Штатов в диверсификации поставок энергоресурсов. Это снижает политические риски и удешевляет энергоресурсы для потребителей", - отметил Данилюк.
Во время встречи речь шла о привлечении инвестиций в увеличение добычи газа в Украине, возможных путях поставки американского сжиженного природного газа, а также реформировании рынка газа в Украине, включая Нафтогаз.
Кроме того, участники встречи обсудили сотрудничество в сфере ядерной энергетики, в частности повышение надежности и эффективности действующих ядерных блоков, а также развитие направления разработки и строительства малых модульных реакторов.
Раньше сообщалось о том, что советники Зеленского обсудили с послами ЕС противодействие российской агрессии
по теме
Зеленский определился с главой Администрации президента
Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский определился с главой Администрации президента
Чего ждут украинцы от нового президента
Владимир Зеленский стал новым президентом Украины: что думают граждане и чего ждут от нового гаранта
Зеленский жестко отреагировал на принятие закона о языке
У новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского прокомментировали принятие языкового закона
Boeing с пассажирами на борту упал в реку (фото)
Boeing 737, на борту которого находилось 136 человек, при посадке упал в реку
США оприлюднили вимоги до Володимира Зеленського
Американські законотворці чекають від Володимира Зеленського продовження антикорупційних реформ, забезпечення політичної стабільності та економічного добробуту країни