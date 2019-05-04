Раптові перемовини. Попри вихідний Володимир Зеленський сьогодні приїхав до Верховної Ради на зустріч зі спікером, а потім і з представниками парламентських фракцій. Головне питання - дата інавгурації.

Чи домовився новообраний Президент з нардепами і як пройшла його перша зустріч з обранцями - знає Руслан Смещук

Одразу після появи Володимира Зеленського перед Верховною Радою - журналісти беруть його в облогу.

"Доброго дня, буде знайомство с депутатами, з представниками. Я думаю що не всі приїдуть - будуть лідери фракцій. Вихідний день, але, бачите, ми приїхали. Чекаємо результату. - На якій даті будете наполягати? - Ми будемо пропонувати 19 число. - Травня? - Що, травня? А-ха-ха,дуже смішно. Ми хочемо відверту, одну зустріч, відверту - щоб ми домовились хоч про щось. Про щось треба починати говорити".

Ще одне питання - щодо паспортів, які почала роздавати Россія на Донбасі.

"Готуємо, готуємо. У нас є декілька ходів, скажімо так. Ну, ви знаєте, в цьому плані ми повинні бути креативними. Повинні бути швидкими, розумними, такі, як ми є - молоді. Тоді будемо готувати - а потім покажемо всім", - заявив Володимир Зеленський, переможець президентських виборів.

Після цього вже сама зустріч без камер з представниками всіх фракцій, окрім радикалів - вони на зустріч не з'явилися. Зате від "Народного фронту" - аж три представники, щоправда, без голови фракції. Як і від БПП. Проте, більше, ніж годинні перемовини - не дали результату.

"Ми обговорювали різні дати. Але є різні думки у фракцій, різні думки, тому дату ми, Україна - дізнається лише 14 травня на засіданні Верховної Ради", - наголосив Володимир Зеленський, переможець президентських виборів.

"Я думаю, він сьогодні відчув, що таке Рада, і наскільки складно з фракціями вести переговори. Бо я ще раз повторюю, 2-3 рази ходили по колу - яку ж дату визначити 19 чи 28. І в підсумку, тільки більшість керівників фракцій сказала, що їм треба з фракціями радитися - і 14 числа тільки буде спільне рішення на яку дату більш-менш вірогідно вийти", - підкреслив Віктор Бондарь, депутатська група "Відродження".

Потому і роз'їхалися.