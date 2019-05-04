У штабі Зеленського оприлюднили бажану дату інавгурації [ Редактировать ]
Раптові перемовини. Попри вихідний Володимир Зеленський сьогодні приїхав до Верховної Ради на зустріч зі спікером, а потім і з представниками парламентських фракцій. Головне питання - дата інавгурації.
Чи домовився новообраний Президент з нардепами і як пройшла його перша зустріч з обранцями - знає Руслан Смещук
Одразу після появи Володимира Зеленського перед Верховною Радою - журналісти беруть його в облогу.
"Доброго дня, буде знайомство с депутатами, з представниками. Я думаю що не всі приїдуть - будуть лідери фракцій. Вихідний день, але, бачите, ми приїхали. Чекаємо результату. - На якій даті будете наполягати? - Ми будемо пропонувати 19 число. - Травня? - Що, травня? А-ха-ха,дуже смішно. Ми хочемо відверту, одну зустріч, відверту - щоб ми домовились хоч про щось. Про щось треба починати говорити".
Ще одне питання - щодо паспортів, які почала роздавати Россія на Донбасі.
"Готуємо, готуємо. У нас є декілька ходів, скажімо так. Ну, ви знаєте, в цьому плані ми повинні бути креативними. Повинні бути швидкими, розумними, такі, як ми є - молоді. Тоді будемо готувати - а потім покажемо всім", - заявив Володимир Зеленський, переможець президентських виборів.
Після цього вже сама зустріч без камер з представниками всіх фракцій, окрім радикалів - вони на зустріч не з'явилися. Зате від "Народного фронту" - аж три представники, щоправда, без голови фракції. Як і від БПП. Проте, більше, ніж годинні перемовини - не дали результату.
"Ми обговорювали різні дати. Але є різні думки у фракцій, різні думки, тому дату ми, Україна - дізнається лише 14 травня на засіданні Верховної Ради", - наголосив Володимир Зеленський, переможець президентських виборів.
"Я думаю, він сьогодні відчув, що таке Рада, і наскільки складно з фракціями вести переговори. Бо я ще раз повторюю, 2-3 рази ходили по колу - яку ж дату визначити 19 чи 28. І в підсумку, тільки більшість керівників фракцій сказала, що їм треба з фракціями радитися - і 14 числа тільки буде спільне рішення на яку дату більш-менш вірогідно вийти", - підкреслив Віктор Бондарь, депутатська група "Відродження".
Потому і роз'їхалися.
по теме
Инаугурация Зеленского: когда будет названа дата
30 апреля Центральная избирательная комиссия Украины официально объявила Владимира Зеленского победителем президентских выборов. Следующий важный этап - инаугурация
Вибори-2019: чого очікувати українцям від нового президента?
Хто і для чого грається з датою інавгурації нового президента, коли Володимир Зеленський може скласти присягу і чи встигне розпустити Верховну Раду?
В ЦИК назвали дату объявления результатов выборов
Следующим этапом должно стать составление протокола о результатах выборов президента
В штабе Зеленского назвали дату инаугурации
Отметим, против досрочных выборов выступает глава Верховной Рады Андрей Парубий
У Зеленского назвали возможную дату инаугурации
Названа возможная дата инаугурации Владимира Зеленского