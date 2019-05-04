Голова Нацради з питань телебачення і радіомовлення подав у відставку [ Редактировать ]
Голова Нацради з питань телерадіомовлення Юрій Артеменко подав у відставку.
Відповідну заяву розміщено на сайті Нацради. Артеменко у своєму листі повідомив, що вирішив піти з посади через кілька причин. Одна з них - пропозиція перейти на іншу роботу. Інша - просто втома. Адже, за словами Артеменка, він пропрацював головою Нацради 5 років поспіль. Термін його повноважень мав закінчитися у липні цього року.
Чинний президент Петро Порошенко вже підписав заяву Артеменка.
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