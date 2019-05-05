Огромный метеорит на скорости врезался в Луну [ Редактировать ]
Испанские астрономы во время наблюдения в январе 2019 года за полным затмением Луны зафиксировали мощную вспышку от удара метеорита по лунной поверхности. Авторами работы являются профессор Хосе Мария Мадьедо из Университета Уэльвы и доктор Хосе Л. Ортис из Института астрофизики Андалусии.
Отчет об исследовании опубликован в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, а коротко его описывает Phys.org.
Лунное затмение произошло 21 января 2019 года. Именно тогда на спутнике Земли была зафиксирована короткая, но очень яркая вспышка. Исследователи использовали систему обнаружения и анализа лунных воздействий (MIDAS) - она собирает сведения от восьми телескопов, установленных на юге Испании.
Видеозапись с MIDAS зафиксировала момент удара. Вспышка после падения длилась 0,28 секунды. И это первый случай, когда ученым удалось снять вспышку от падения метеорита на Луну во время полного затмения. Телескопы MIDAS наблюдали ударную вспышку на нескольких длинах волн.
В результате анализа ученые пришли к выводу, что врезавшийся в лунную поверхность метеорит имел массу около 45 килограммов, а его размер в поперечнике составлял от 30 до 60 сантиметров. Но благодаря высокой скорости - примерно 61 тысяча километров в час - это небесное тело вызвало вспышку, которую можно было наблюдать невооруженным глазом.
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