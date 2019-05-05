Из самолета Boeing 737-800 авиакомпании Miami Air, который при посадке съехал в реку, извлекли черный ящик. Об этом сообщил замглавы Национального управления по безопасности на транспорте США Брюс Ландсберг, пишет "Новое Время".

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Регистратор полетных данных отправили в Вашингтон для проверки. Однако диктофон из кабины пилотов остается в хвостовой части, фюзеляж которой находится под водой.

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Эксперты ожидают получить от черного ящика информацию о состоянии двигателей, закрылков и шасси, а также тормозил ли Boeing прежде, чем упасть в реку.

Напомним, 10 марта самолет со 157 пассажирами на борту разбился в Эфиопии. Кроме того, в январе самолет, на борту которого летел футболист "Кардифф Сити", потерпел крушение над Ла-Маншем.