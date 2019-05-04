Boeing с пассажирами на борту упал в реку (фото) [ Редактировать ]
Коммерческий самолет Boeing 737, на борту которого находилось 136 человек, при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и упал в реку вблизи города Джексонвилл (штат Флорида), сообщает телеканал CNN.
Представители местной власти заявили, что погибших нет. Самолет находится в реке на участке, где глубина небольшая.
Спасатели доставили в больницы 21 человека из числа тех, кто находился на борту самолета. Угрозы жизни госпитализированных нет. По сведениям CNN, среди них американские военные, члены их семей, а также лица, которые выполняли различные работы для Пентагона.
На месте происшествия работают команды спасателей и пожарных, которые следят за тем, чтобы авиатопливо не разлилось в реку. По данным телеканала CBS, воздушное судно принадлежит компании Miami Air, которая осуществляет чартерные рейсы. Самолет прибыл из американской военно-морской базы Гуантанамо (Куба).
Раньше сообщалось о том, что посадку Boeing с горящим двигателем сняли на видео. А в Северной Македонии разбился небольшой пассажирский самолет, на борту которого находилась болгарская семья.
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