Коммерческий самолет Boeing 737, на борту которого находилось 136 человек, при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и упал в реку вблизи города Джексонвилл (штат Флорида), сообщает телеканал CNN.

Представители местной власти заявили, что погибших нет. Самолет находится в реке на участке, где глубина небольшая.

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Спасатели доставили в больницы 21 человека из числа тех, кто находился на борту самолета. Угрозы жизни госпитализированных нет. По сведениям CNN, среди них американские военные, члены их семей, а также лица, которые выполняли различные работы для Пентагона.

На месте происшествия работают команды спасателей и пожарных, которые следят за тем, чтобы авиатопливо не разлилось в реку. По данным телеканала CBS, воздушное судно принадлежит компании Miami Air, которая осуществляет чартерные рейсы. Самолет прибыл из американской военно-морской базы Гуантанамо (Куба).

Раньше сообщалось о том, что посадку Boeing с горящим двигателем сняли на видео. А в Северной Македонии разбился небольшой пассажирский самолет, на борту которого находилась болгарская семья.