Радоница - день поминовения усопших, установленный во вторник второй недели после Пасхи. В этом году Радоница приходится на 7 мая.

В большинстве регионов Украины поминовения умерших проходит в первое воскресенье после Пасхи, потому что вторник - рабочий день. Несмотря на дату, когда вы собираетесь поминать своих родных и близких, нужно знать основные традиции и запреты Радоницы.

Что нельзя оставлять на могиле на Радоницу

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Искусственные цветы. Церковные служители по этому поводу имеют единое мнение: искусственные цветы и венки - это не только вредно для окружающей среды, ведь через некоторое время их просто сжигают, но и противоречит основной идее Радоницы. Ведь этот день символизирует не тоску по усопшим, а радость от того, что они обрели вечную жизнь. Поэтому, искусственные цветы лучше заменить живыми, которые можно купить, или просто высадить на могиле.

Еда. Священники не советуют оставлять на кладбище продукты питания, тем более - алкоголь. Конфеты, куличи, вареные яйца, даже рюмка водки, - все это не редко можно увидеть сегодня на кладбище на Радоницу. Такие обычаи имеют языческие корни и являются неприемлемыми.

Запрещено устраивать застолья и распивать спиртные напитки на кладбище. Ведь кладбище - это место упокоения и размышлений. Если хотите таким образом помянуть своих родных, то лучше раздайте еду нуждающимся, или оставьте в церкви.

Подавая еду нуждающимся, попросите их помолиться за усопшего: Делают это словами: "Помяни раба божьего …", на что человек отвечает "Царство Небесное ..".

Что оставлять на могиле на Радоницу

Единственное, что советуют оставлять на могиле священники на Радоницу - зажженная свеча.

Лучшим способом помянуть своих усопших родных будет не шумное застолье на кладбище, а заказанная в церкви панихида, или доброе дело. Посетите в этот день детский дом, дом престарелых или помогите семье, находящейся в трудном положении. От этого будет гораздо больше пользы, чем от оставленных на могиле пасок и яиц. Ведь мертвым пища не нужна, им нужна наша искренняя молитва, - убеждает церковь.

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