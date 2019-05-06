В Днепровском районе Киева между родственниками произошел конфликт. В ходе ссоры тесть ударил ножом в живот своего зятя. Позже стало известно, что между мужчинами давно были разногласия на почве квартирного вопроса. Конфликт разгорелся в квартире на улице Петра Запорожца, сообщает "Информатор".

Правоохранители выяснили, что 31-летний зять вернулся домой в нетрезвом состоянии. В ходе ссоры тесть ударил его в живот ножом. Пострадавшего спасли врачи скорой помощи, которые быстро прибыли на вызов.

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Нападавшего тестя задержали сотрудники полиции. 55-летний подозреваемый рассказал, что длительное время конфликтует с зятем из-за квартиры. Ранее мужчина не привлекался к уголовной ответственности.

Задержанному объявили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. За содеянное ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Польше таксист зверски убил украинца, а также в Одесской области 10-месячного младенца убило током.