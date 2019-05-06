В воскресенье, 5 мая, около 18:00, в Днепре на линию "102" сообщили о том, что мужчина набросился на пассажиров маршрутного такси № 21 с ножом. Затем мужчина вышел на улице Маршала Малиновского и угрожал окружающим, сообщает "Информатор".

Патрульные немедленно прибыли на место происшествия и задержали 56-летнего правонарушителя.

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Как рассказали свидетели, у мужчины возник словесный конфликт с пассажирами транспортного средства - мужчиной и женщиной. В результате он достал нож и нанес им ранения. Пострадавшим вызвали скорую. Их госпитализировали.

На место происшествия стражи порядка вызвали следственно-оперативную группу, которая изъяла нож. Злоумышленника доставили в Самарское отделение полиции для выяснения всех обстоятельств происшествия.

Ранее сообщалось, что в Киеве на стройке умер рабочий, а также в столице мужчина ударил ножом в грудь полицейского.