В понедельник, 6 мая, полиция Киева задержала 31-летнею женщину. Ее подозревают в организации взрыва в одном из переходов торгового центра Arena-City. Об этом сообщает пресс-служба полиции столицы.

Очевидцы рассказали, что взрыв устроила женщина в красной куртке.

"Установлено, что женщина подожгла пакет с личными вещами. Звук якобы "взрыва", который услышали свидетели происшествия, - это хлопок, возникший в результате возгорания флакона аэрозольного дезодоранта, который был среди других вещей", - сообщили в ГУ НП Киева.

Против подозреваемой открыли уголовное производство по статье хулиганство.

Ранее сообщалось, что в Киеве горел приют для животных, а также на Ривненской АЭС вспыхнул пожар.