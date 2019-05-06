В Киеве возле "Арена Сити" прогремел взрыв [ Редактировать ]
В понедельник, 6 мая, в самом центре Киева прогремел взрыв. Все произошло в арке "Арена Сити" со стороны PinchukArtCentre, что находится по адресу улица Бассейная, 2а. В результате случившегося никто не пострадал, сообщает "Информатор".
Очевидцы рассказывают, что видели, как мужчина положил в арке какие-то вещи, поджег их и убежал. Огонь потушили охранники БЦ. После взрыва территорию заполнил едкий дым. На месте взрыва лежали обгоревшие личные вещи, в частности, дезодорант, сумка, очки, перчатки и прочее.
По состоянию на 11:30 на место прибыли спасательные службы. Они оградили территорию, где произошел взрыв. Детали случившегося устанавливаются.
Ранее сообщалось, что в Киеве горел приют для животных, а также на Ривненской АЭС вспыхнул пожар.
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