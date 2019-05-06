В понедельник, 6 мая, в самом центре Киева прогремел взрыв. Все произошло в арке "Арена Сити" со стороны PinchukArtCentre, что находится по адресу улица Бассейная, 2а. В результате случившегося никто не пострадал, сообщает "Информатор".

Очевидцы рассказывают, что видели, как мужчина положил в арке какие-то вещи, поджег их и убежал. Огонь потушили охранники БЦ. После взрыва территорию заполнил едкий дым. На месте взрыва лежали обгоревшие личные вещи, в частности, дезодорант, сумка, очки, перчатки и прочее.

Читайте также В Киеве из-за пожара эвакуировали людей

По состоянию на 11:30 на место прибыли спасательные службы. Они оградили территорию, где произошел взрыв. Детали случившегося устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Киеве горел приют для животных, а также на Ривненской АЭС вспыхнул пожар.