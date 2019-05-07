Поліція затримала підозрюваних у вбивстві майора на Київщині [ Редактировать ]
Поліція затримала підозрюваних у вбивстві заступника начальника Баришівського відділення поліції Антона Павленка. Під час спецоперації "Сирена" заарештували двох чоловіків із Черкас. У їхньому автомобілі знайшли два пістолети "Макарова", револьвер та набої. Під час обшуку ще однієї машини в передмісті столиці, вилучили пістолет і наркотики. Чи причетні затримані до убивства поліцейського - з'ясовують слідчі.
"Зараз ця зброя направлена на проведення експертиз. Із затриманими проводяться слідчі дії. Вони затримані за статтею 263 ККУ - це незаконне поводження зі зброєю. І в подальшому слідчі будуть їх допитувати, що вони там робили, в який спосіб потрапили, до кого вони приїхали і чому така зброя знаходилася у салоні автомобіля", - говорить Микола Жукович, речник Національної поліції Київської області.
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