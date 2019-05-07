Конфуз дня: ожидание и реальность покупок из интернета (фото) [ Редактировать ]
Множество женщин жалуются, что они были обмануты низкими до абсурда ценами, которые обещает возникающая в Facebook реклама онлайн-магазинов одежды.
Есть целый список подобных сайтов, которые привлекают женщин "шикарными" вещами по невероятно низким ценам, передает "Телеграф".
Ранее сообщалось, что в квартире мужчины обнаружили 300 котов.
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