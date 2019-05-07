В Торонто служба защиты животных обнаружила сотни котов, которые мужчина по неизвестной причине держал у себя в квартире, передает life.pravda.com.ua.

Социальные службы узнали об этом после того, как соседи начали жаловаться на неприятный запах. Котов обнаружила организация Toronto Cat Rescue.

70 кошек помогла изъять служба защиты животных. Их передали в приют. На сайте организации говорится: "Это второе масштабное скопление кошек, которое мы нашли за последний месяц. Очень важно, чтобы этого больше не повторялось".

Также работники приюта отмечают, что в Торонто максимальное допустимое количество котов - шесть животных в помещении.

К удивлению зоозащитников, все животные оказались здоровыми. "Это очень странно, но все животные здоровы, у них даже нет блох", - говорит ветеринар Карле Люкс. В приюте кошек стерилизовали, вакцинировали и вскоре для них будут искать новых хозяев.

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