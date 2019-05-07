Почему в гостях нельзя мыть посуду: приметы и суеверия [ Редактировать ]
С годами в быту человека сложилось множество примет и суеверий. Одной из них является то, что в гостях нельзя мыть посуду. Что имели ввиду предки, передав нам такое послание, пишет hiromantia.net.
Издавна полагают, что посуда обдает определенной энергетической связью с хозяевами дома, и если посторонний человек станет ее мыть - семью постигнут несчастья и нищета.
Народные приметы:
- Считается, что если приглашенный гость после праздника помоет посуду - он заберет себе денежную удачу и благополучие хозяина дома.
- В присутствии посторонних людей не следует мыть или вытирать кухонную утварь супругам или влюбленным - они лишаться взаимопонимания. Отношения станут натянутыми, партнеры перестанут доверять друг другу и все контакты будут вызывать лишь раздражение и беспокойство.
- Если хозяйка в доме моет грязную посуду в посудомоечной машине - ей сложно принимать решения и делать выбор в пользу чего-либо.
- Хорошей приметой будет, если женщине приснится, что она моет посуду - в ее отношениях с любимым человеком наступит полная гармония и взаимопонимание.
- Если после застолья вам вызвался помочь убрать со стола человек, с которым вы находитесь в ссоре или же вы испытываете к нему недоверие или неприязнь, - следует отказаться от помощи. В противном случае между домочадцами будет много конфликтов и ссор.
- Если вы не можете отмыть грязную посуду или на кухонной утвари появились трещины и сколы - не следует ее хранить. Испачканная, битая и треснувшая посуда негативно повлияет на материальный достаток семьи.
Приметы о замужестве
Существует также несколько примет и суеверий о мытье посуды в гостях, связанных с замужеством и семейной жизнью. В прежние времена считалось, что помогать вести хозяйство женщине станет только та особа, которая желает разрушить семью или навести порчу на хозяйку дома. До сих пор сохранилось мнение, что если в квартире у молодой девушки постоянно моет посуду кто-то кроме нее самой - она может остаться старой девой.
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