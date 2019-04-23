Каждый хоть раз в жизни ронял и разбивал сырое яйцо. А знали ли вы о том, что с этим "промахом" связан ряд примет и суеверий. О них пишет primetytut.ru.

Имеют место подобные толкования:

Уронить яйцо на пол в утреннее время суток – к ссоре в течение дня. Конфликт возможен как с членами семьи, так и с посторонними.

Разбившееся после обеда, оно сулит материальные потери.

Если случайно уронить 2 яйца, это предвещает положительные перемены на личном фронте.

Возможны скорые знакомства, которые обернутся любовными отношениями.

Обнаружить под своей дверью яичную массу означает, что в окружении появился завистливый человек. Таким обрядом он пытается навести порчу на конкретную семью.

Обратите внимание: трогать этот "подарок" голыми руками нельзя.

Согласно приметам, чтобы негатив не сбылся, после выброса яичной массы необходимо ополоснуть место ее расположения подсоленной водой.

Разбившееся по пути из магазина яйцо, если верить приметам, сулит ссоры с любимым человеком. Лучше заранее подготовиться к возможным неурядицам и попытаться спасти отношения.

Если до обеда падают и разбиваются 3 яйца, стоит подготовиться к неудачам и проколам. Промахи ждут и в бытовых, и в карьерных вопросах.

Скатившееся со стола яйцо свидетельствует о наличии в окружении завистников и недоброжелателей. Следует проявить бдительность и держать сомнительных личностей на расстоянии.

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