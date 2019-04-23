К чему разбивается сырое яйцо: приметы и суеверия [ Редактировать ]
Фото: Pixabay
Каждый хоть раз в жизни ронял и разбивал сырое яйцо. А знали ли вы о том, что с этим "промахом" связан ряд примет и суеверий. О них пишет primetytut.ru.
Имеют место подобные толкования:
- Уронить яйцо на пол в утреннее время суток – к ссоре в течение дня. Конфликт возможен как с членами семьи, так и с посторонними.
- Разбившееся после обеда, оно сулит материальные потери.
- Если случайно уронить 2 яйца, это предвещает положительные перемены на личном фронте.
- Возможны скорые знакомства, которые обернутся любовными отношениями.
- Обнаружить под своей дверью яичную массу означает, что в окружении появился завистливый человек. Таким обрядом он пытается навести порчу на конкретную семью.
- Обратите внимание: трогать этот "подарок" голыми руками нельзя.
- Согласно приметам, чтобы негатив не сбылся, после выброса яичной массы необходимо ополоснуть место ее расположения подсоленной водой.
- Разбившееся по пути из магазина яйцо, если верить приметам, сулит ссоры с любимым человеком. Лучше заранее подготовиться к возможным неурядицам и попытаться спасти отношения.
- Если до обеда падают и разбиваются 3 яйца, стоит подготовиться к неудачам и проколам. Промахи ждут и в бытовых, и в карьерных вопросах.
- Скатившееся со стола яйцо свидетельствует о наличии в окружении завистников и недоброжелателей. Следует проявить бдительность и держать сомнительных личностей на расстоянии.
Ранее мы писали о приметах о зевании. А также, к чему горят щеки, к чему чешется правая ладонь, а к чему - левая. А еще читайте, к чему дергается глаз.
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