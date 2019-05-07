Рівень державного боргу в Україні знизився до 60 відсотків ВВП. Про це заявив прем'єр Володимир Гройсман на зустрічі з єврокомісаром з питань політики сусідства Йоганесом Ганом. Останній зазначив, що країні необхідно продовжувати реформи, а також високо оцінив організацію президентської кампанії.

Володимир Гройсман запевнив гостя, що євроінтеграція і втілення Угоди про асоціацію з ЄС і надалі будуть пріорітетом номер один для української влади.

"Нам вдалось досягнути макрофінансової стабільності і наше завдання сфокусуватись на подальшому економічному зростанні. На 2019 рік для нас завдання - продовжувати необхідну реформу. Зрозуміло, що все це відбувається в період проведення виборчої кампанії президента, яка відбулася на високому демократичному прозорому рівні. Завдання на найближчі півроку - консолідувати абсолютно всі гілки влади - для того, щоб приймати необхідні рішення для досягнення цілей", - зазначив Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України.