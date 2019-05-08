Тина Кароль шокировала сексуальным образом (фото) [ Редактировать ]
Украинская певица Тина Кароль поделилась фото в сексуальном наряде. Соответствующее фото появилось в Instagram артистки.
Не обошелся образ Тина без красных губ. Также артистка распустила волосы в кадре. Многие обратили внимание на роскошную грудь поп-дивы.
В этот раз "армия" поклонников певицы пришла в восторг от нового ее фото, опубликованного в Instagram:
"Вау, что-то новенькое", "Эстетика в деталях", "Прелесть". Другие же, напротив, не поняли смысла снимка: "Что с ней?", "Что с лицом?", "Ей страшно?".
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Публикация от Tina Karol (@tina_karol)
Ранее Тина Кароль похвасталась стройной фигурой, а также популярная украинская певица взбудоражила фанатов новым откровенным образом.
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Фото в изысканном платье девушка опубликовала на своей странице в Instagram.
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