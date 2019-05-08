Украинская певица Тина Кароль поделилась фото в сексуальном наряде. Соответствующее фото появилось в Instagram артистки.

Не обошелся образ Тина без красных губ. Также артистка распустила волосы в кадре. Многие обратили внимание на роскошную грудь поп-дивы.

В этот раз "армия" поклонников певицы пришла в восторг от нового ее фото, опубликованного в Instagram:

"Вау, что-то новенькое", "Эстетика в деталях", "Прелесть". Другие же, напротив, не поняли смысла снимка: "Что с ней?", "Что с лицом?", "Ей страшно?".

Ранее Тина Кароль похвасталась стройной фигурой, а также популярная украинская певица взбудоражила фанатов новым откровенным образом.