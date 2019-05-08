Гройсман сделал заявление о российских паспортах на Донбассе [ Редактировать ]
В среду, 8 мая, на заседании правительства премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Кабинет министров Украины примет решение, которым российские паспорта, выданные жителям оккупированного Донбасса, будут признаны незаконными. Об этом пишет "РБК-Украина".
"Эти паспорта будут признаны незаконными при пересечении государственной границы и при использовании на подконтрольной территории Украины. Мы также обратимся к иностранным партнерам, чтобы такие же решения были приняты в других странах", - добавил Гройсман.
Раньше сообщалось о том, что Зеленский с Парубием обсудил инаугурацию. А также советник Зеленского обсудил с министром энергетики США усиление энергонезависимости Украины
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