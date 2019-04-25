Государственный департамент США осуждает решение президента России Владимира Путина об упрощенном предоставлении российского гражданства жителям оккупированного Донбасса. Об этом заявила представительница департамента Морган Ортагус.

Она подчеркнула, что такие действия РФ являются "крайне провокационной акцией", с помощью которой "Россия усиливает нападение на суверенитет и территориальную целостность Украины".

"Указ Путина создает серьезное препятствие для реализации минских соглашений и реинтеграции Донбасса. Минские соглашения, подписанные Россией, требуют полного восстановления контроля украинского правительства над восточной Украине", - цитирует "РБК-Украина" слова Ортагус.

В Госдепе отметили, что указ Путина был обнародован всего через три дня после выборов президента в Украине. Также напомнили, что победитель на этих выборах Владимир Зеленский уже выражал готовность взаимодействовать с Россией для выполнения Минских соглашений.

Ранее МИД Украины обратился в ООН из-за выдачи российских паспортов жителям Донбасса. Также действующий президент Украины Петр Порошенко высказался по этому поводу. Не остался в стороне и новоизбранный президент Владимир Зеленский.