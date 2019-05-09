Петро Порошенко хвилиною мовчання вшанував пам'ять загиблих у Другій світовій війні та на Донбасі [ Редактировать ]
Україна сьогодні відзначає День Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Під час церемонії у столичному Парку Слави Президент Петро Порошенко та урядовці поклали квіти біля могили Невідомого солдата.
Хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих. А почесна варта відсалютувала залпами і пройшла біля монумента урочистим маршем.
Окрім загиблих у Другій світовій, українці пам'ятають і полеглих на Донбасі, - по це президент сказав під час акції "Перша хвилина миру". Напередодні її провели у Національному музеї історії України у Другій світовій війні.
"Ми, на відміну від Москви, не збираємось приватизувати спільну звитягу народів усіх країн антигітлерівської коаліції. Ніхто не має права монополізувати перемогу над нацизмом, а тим більше використовувати її для апології своєї імперської політики. За п'ять останніх років ми виробили власний сценарій, свій ритуал відзначення Дня перемоги у Другій світовій війні, наближений до загальноєвропейської традиції", - зазначив Петро Порошенко, президент України.
по теме
9 травня завжди буде Днем Перемоги для українського народу - Юрій Бойко
В урочистостях взяли участь тисячі людей. "Ніщо не забуте - ніхто не забутий", - з такими гаслами до пам'ятника невідомому солдату покладали квіти. Серед них були і ветерани, яких залишилось дуже мало, і політики, і діти війни, яким є про що розказати
Свято Перемоги у Другій Світовій війні об'єднало всі покоління українців - Юлія Світлична
На Висоту маршала Конєва віддати шану героям Другої Світової прийшли більше 25 тисяч харків'ян
В Європі вшанували пам'ять загиблих у Другій світовій війні
У Франції в церемонії на цвинтарі міста Нуає Сен-Мартен взяли участь посол України у Франції Олег Шамшур, представники українських та французьких громадських організацій
В Україні відзначають День пам'яті та примирення
В Україні цей день з'явився в офіційному календарі порівняно нещодавно - Верховна Рада затвердила його 3 роки тому. Його символ - червоний мак
Спілка вірмен України вшанувала у Києві пам'ять жертв Геноциду 1915 року
У 1915 році під приводом насильної депортації, владою Османської Імперії було вбито більше мільйона вірмен