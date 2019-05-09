Україна сьогодні відзначає День Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Під час церемонії у столичному Парку Слави Президент Петро Порошенко та урядовці поклали квіти біля могили Невідомого солдата.

Хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих. А почесна варта відсалютувала залпами і пройшла біля монумента урочистим маршем.

Окрім загиблих у Другій світовій, українці пам'ятають і полеглих на Донбасі, - по це президент сказав під час акції "Перша хвилина миру". Напередодні її провели у Національному музеї історії України у Другій світовій війні.

"Ми, на відміну від Москви, не збираємось приватизувати спільну звитягу народів усіх країн антигітлерівської коаліції. Ніхто не має права монополізувати перемогу над нацизмом, а тим більше використовувати її для апології своєї імперської політики. За п'ять останніх років ми виробили власний сценарій, свій ритуал відзначення Дня перемоги у Другій світовій війні, наближений до загальноєвропейської традиції", - зазначив Петро Порошенко, президент України.