Більше 25 тисяч людей відвідали Висоту Маршала Конєва під Харковом. Саме там у 1943 році віддали наказ про визволення міста. Побували там і наші кореспонденти.

До стели загиблим воїнам на Висоту маршала Конєва, попри дощ, люди несуть квіти.

"Потому что день памяти. День освобождения. Спасибо нашим солдатам. У меня деды воевали", - говорить Ольга Пилипенко, жителька Харкова.

"Ви знаєте, у мене батько захищав, пройшов Другу Світову війну. Він дійшов до самої Німеччини. Він сам був кулеметником, подробиці йому було дуже важко розповідати", - зазначила Ганна Василівна, жителька міста Краснокутськ.

На висоті, звідки починалося визволення Харкова, зустрілися й ці двоє ветеранів. Жартома вирішують, хто молодший. Обом вже за 90 років. Ігор Малицький пройшов чотири концтабори. І добре пам'ятає День перемоги 45 року.

"Сорок п'ятий я зустрів у полосатій формі. Сів на танк, на наш - в полосатій формі з отаким от автоматом, поїхав добивати далі. Оце 9 травня ніколи не забуду. Тоді весь світ радувався. Бо цвіли яблуні, цвіли груші. Цвіли квіти, і тепло було, і таке сонечко світило", - пригадує Ігор Малицький, ветеран Другої Світової війни.

Бійці ООС також тут, з квітами:

"Почтить память погибших дедов. По ихнему примеру мы сейчас родину защищаем".

"Ми прийшли вшанувати їх пам'ять, щоб наші нащадки потім вшанували нашу. Якщо це буде потрібно".

Пам'ять загиблих вшанували хвилиною мовчання та військовим салютом.

"Як завжди, 9 і 8 травня нас об'єднує, і сьогодні ми всі разом - ветерани і діти війни другої світової, ветерани воїни ООС і АТО, учасники різних бойових дій, а також усі харків'яни об'єдналися, тому що пам'ять нас об'єднує. Об'єднує один з одним, об'єднує покоління із поколіннями, об'єднує Україну з усім світом. Ми можемо вірити у різних богів, ми можемо спілкуватися різними мовами, ми можемо мріяти про різне. Але об'єднати нас повинна мрія про будівництво нашого спільного майбутнього. Тому єднаймося для того, щоб розвиватися, і жити в мирі", - закликала Юлія Світлична, голова Харківської облдержадміністрації.

На частуванні, свої бойові 100 грамів та польову кашу, разом з ветеранами беруть і діти війни. Володимир Сириця пам'ятає, як під час бомбардування загинула його мати, і як важко було після війни.

"Мы своими мозолями, своим трудом восстановили, построили и вам дали тепло и уют в квартирах", - зазначив Володимир Сириця, житель Харкова.

Загалом на Висоту маршала Конєва віддати шану героям Другої Світової прийшли більше 25 тисяч харків'ян.