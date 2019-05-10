Цены на топливо: почем бензин, автогаз и ДТ 10 мая [ Редактировать ]
Фото: Pixabay
В пятницу, 10 мая, розничные цены на бензин и дизельное топливо изменились. Об этом свидетельствуют данные мониторинга ценового департамента "Консалтинговой группы А-95".
Стоимость бензина, сжиженного газа и дизельного топлива в сетях АЗС, грн/л:
Ранее мы писали о том, что цены на газ в Украине снизят.
по теме
Prev Next
08 мая 2019 14:58
Цены на топливо: почем бензин, автогаз и ДТ 8 мая
В среду, 8 мая, розничные цены на бензин и дизельное топливо изменились
06 мая 2019 22:40
Цены на топливо: почем бензин, автогаз и ДТ 6 мая
В понедельник, 6 мая, розничные цены на бензин и дизельное топливо изменились
03 мая 2019 22:15
Ціни на пальне: в Україні стрімко зросла вартість нафтопродуктів
З чим пов'язаний цей стрибок і якої позначки ціна може сягнути вже завтра?
22 апреля 2019 14:44
Цены на топливо: почем бензин, автогаз и ДТ 22 апреля
20-21 апреля стоимость бензинов и дизельного топлива на автозаправочных станциях в Украине выросла
07 мая 2019 21:57
Цены на топливо: почем бензин, автогаз и ДТ 7 мая
Во вторник, 7 мая, розничные цены на бензин и дизельное топливо изменились