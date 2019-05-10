Звільнити Сенцова й інших бранців Кремля - сьогодні вкотре вимагали громадські активісти у Києві. Написали звернення до посольств різних європейських країн із закликом не допустити Росію до ПАРЄ, допоки та не звільнить всіх українських полонених. Учасники акції влаштували імпровізовану ходу вулицями Києва. Як усе було бачила Олена Зоріна.

Із бинтами, плакатами та ланцюгами - саме так кілька десятків громадських активістів прийшли підтримати українських бранців.

"Цей ланцюг він символізує те, що через 5 років після початку агресії з боку Росії досі є політв'язні і вони досі не звільнені. Тут у мене написано activist not a terrorist, є різні написи, де пишуть artist not a terrorist - це про Сенцова, це означає, що він є митцем, а не терористом. Буде зав'язано по-перше руки, тобто символ того, що вони не можуть нічого зробити, а по-друге заклеєно рот, що вони не мають права щось сказати", - говорить Ілля Олійник, учасник акції.

У руках організаторів листи для дипломатів країн-членів Ради Європи.

"Наразі в мене Кіпр, Австрія, Чехія, Грузія, Данія, Швеція, Німеччина. Ми зараз відвідаємо 14 посольств", - говорить Андрій Марущак, учасник акції.

Свою акцію вони присвятили не лише п'ятій річниці ув'язнення режисера Олега Сенцова. А й засіданню Комітету міністрів Ради Європи, яке має відбутися у Гельсінкі наступного тижня. Під час цієї зустрічі з Кремля можуть зняти санкції й запустити механізм повернення до складу ПАРЄ.

"Наша позиція така, що поки Росія не поверне всіх політичних ув'язнених українців в Росії це 98 людей, поки не звільнять 120 наших бранців на Донбасі і поки не звільнять 24 військовополонених моряків, жодних перемовин навіть про повернення права голосу в ПАРЄ вестися не може. І ми хочемо донести наш посил, наш месседж до міністрів країн-членів ПАРЄ", - говорить Михайло Шершун, співорганізатор акції.

Мовчазною ходою, під брязкіт ланцюгів, вони двома колонами прямують до посольств. Розпочинають із представництва Німеччини в Україні. Тутешні дипломати питання полонених називають вкрай важливим і обіцяють підтримати.

"Я буду пересилати цей лист. Можу підтвердити, що ми не підтримуємо анексію Криму. Ми регулярно закликаємо Росію звільнити всіх українських ув'язнених, в тому числі Олег Сенцов", - говорить Флоріан Пьоттер, перший секретар політичного відділу Посольства Німеччини в Україні.

А от в австрійській амбасаді гостей з плакатами, та ще й із журналістами, вочевидь не дуже чекали.

"Нам говорили, що буде співробітник, який вийде і прийме. Якщо не вийде, отам є скринька, тоді будемо опускати в офіційну скриньку".

Та все ж скринька не знадобилась. Представник посольства виходить і теж забирає листа.

"Я цю інформацію обов'язково передам пані посол і першому секретарю поставлю в ізвєсність".

Активісти прямують далі, до інших представництв. Свою позицію прагнуть донести всім. Переконані: без зовнішнього тиску на Росію розв'язати це питання не вдасться.