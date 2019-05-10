Петро Порошенко підчас телефонної розмови із канцлером Ангелою Меркель закликав посилити санкції проти Росії [ Редактировать ]
Чинний Президент Петро Порошенко закликав Німеччину посилити санкції проти Російської федерації. Про це він говорив у телефонній розмові з канцлером Ангелою Меркель.
Також глава держави подякував німецькому лідеру за особливу увагу до ситуації в Україні. Насамперед у питанні відновлення територіальної цілісності України.
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