Також глава держави подякував німецькому лідеру за особливу увагу до ситуації в Україні

Чинний Президент Петро Порошенко закликав Німеччину посилити санкції проти Російської федерації. Про це він говорив у телефонній розмові з канцлером Ангелою Меркель.

Також глава держави подякував німецькому лідеру за особливу увагу до ситуації в Україні. Насамперед у питанні відновлення територіальної цілісності України.