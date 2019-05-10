Сьогодні п'ята річниця з дня арешту Олега Сенцова. Звільнити його та інших бранців - вкотре вимагали громадські активісти у Києві. Написали звернення до посольств європейських країн. І влаштували імпровізовану ходу вулицями Києва. Як усе було - бачила Олена Зоріна.

Із бинтами, плакатами та ланцюгами - саме так кілька десятків громадських активістів прийшли підтримати українських бранців.

"Цей ланцюг він символізує те, що через 5 років після початку агресії з боку Росії досі є політв'язні і вони досі не звільнені. Тут у мене написано activist not a terrorist, є різні написи, де пишуть artist not a terrorist - це про Сенцова, це означає, що він є митцем, а не терористом. Буде зав'язано по-перше руки, тобто символ того, що вони не можуть нічого зробити, а по-друге заклеєно рот, що вони не мають права щось сказати", - говорить Ілля Олійник, учасник акції.

У руках організаторів листи для дипломатів країн-членів Ради Європи.

"Наразі в мене Кіпр, Австрія, Чехія, Грузія, Данія, Швеція, Німеччина. Ми зараз відвідаємо 14 посольств", - говорить Андрій Марущак, учасник акції.

Свою акцію вони присвятили не лише п'ятій річниці ув'язнення режисера Олега Сенцова. А й засіданню Комітету міністрів Ради Європи, яке має відбутися у Гельсінкі наступного тижня. Під час цієї зустрічі з Кремля можуть зняти санкції й запустити механізм повернення до складу ПАРЄ.

"Наша позиція така, що поки Росія не поверне всіх політичних ув'язнених українців в Росії це 98 людей, поки не звільнять 120 наших бранців на Донбасі і поки не звільнять 24 військовополонених моряків, жодних перемовин навіть про повернення права голосу в ПАРЄ вестися не може. І ми хочемо донести наш посил, наш месседж до міністрів країн-членів ПАРЄ", - говорить Михайло Шершун, співорганізатор акції.

Мовчазною ходою, під брязкіт ланцюгів, вони двома колонами прямують до посольств. Розпочинають із представництва Німеччини в Україні. Тутешні дипломати питання полонених називають вкрай важливим і обіцяють підтримати.

"Я буду пересилати цей лист. Можу підтвердити, що ми не підтримуємо анексію Криму. Ми регулярно закликаємо Росію звільнити всіх українських ув'язнених, в тому числі Олег Сенцов", - говорить Флоріан Пьоттер, перший секретар політичного відділу Посольства Німеччини в Україні.

А от в австрійській амбасаді гостей з плакатами, та ще й із журналістами, вочевидь не дуже чекали.

"Нам говорили, що буде співробітник, який вийде і прийме. Якщо не вийде, отам є скринька, тоді будемо опускати в офіційну скриньку".

Та все ж скринька не знадобилась. Представник посольства виходить і теж забирає листа.

"Я цю інформацію обов'язково передам пані посол і першому секретарю поставлю в ізвєсність".

Активісти прямують далі, до інших представництв. Свою позицію прагнуть донести всім. Переконані: без зовнішнього тиску на Росію розв'язати це питання не вдасться.