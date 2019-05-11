День матери в Украине празднуют во второе воскресенье мая. В 2019 году - это 12 мая. Это особенный праздник, когда можно еще раз напомнить дорогому человеку, как вы ее цените и любите.

***

Самая родная, на всей земле одна,

Самая любимая, мамочка моя!

Жизнь мне посвятила, теплом, лаской окружила,

Безграничной любовью меня ты окрылила.

Благодарность тебе возношу я,

Знай, как сильно я люблю тебя!

С праздником всех матерей тебя я поздравляю,

Молюсь за тебя, быть счастливой желаю!

***

С праздничком мамочка, мама моя!

Ты знаешь, как сильно люблю я тебя,

Как я беспокоюсь, когда ты грустишь.

Ты лучшая самая, просто услышь.

Я тобою горжусь и всегда восхищаюсь,

Твоей доброй улыбкой я наслаждаюсь.

Будь счастлива, мамуля, ты достойна того,

Пусть здоровье тебя не подведёт ни за что.

Я тебе пожелаю жизни сладкой и вечной,

Красоты и любви для тебя бесконечной.

От души говорю я спасибо тебе

За прекрасную жизнь, подарившую мне.

***

Мама - это счастье, мама - теплота,

Мама - нежность, ласка, мама - доброта!

Мама - лучик света, мама - свет очей,

Мама - это сказка ласковых речей!

Почитайте маму, ведь она - одна,

Мама в этой жизни, всем ведь нам нужна.

Без мамули милой - белый свет не мил,

Мама - это чудо, мама - это мир!

***

Дорогая, мамочка, моя любимая,

Будь всегда ты ангелом хранимая.

Никого нет на свете нет тебя дороже,

Мы с тобой, родная, так похожи.

Мама, за обиды ты меня прости,

За те, что причиняла я на своём пути.

Прости за ошибки мои и неудачи,

Теперь я обещаю поступать иначе.

Хочу чтоб всегда счастливой ты была,

Здоровья конечно, любви и тепла.

Жить долго мама тебе я желаю,

С любовью, с днем матери тебя поздравляю!

***

Пусть иногда мне не хватает слов,

Не думай, что тебя не уважаю,

Что не ценю я всех твоих трудов,

Что никогда и ничего не замечаю.

За все слова, что я не говорю,

Я у тебя прошу сейчас прощения!

Ты знай, что я тебя очень люблю.

Моя мамуля. Мама, с днем рождения.

Пусть каждый день приносит тебе радость.

Здоровья, счастья я желаю и любви.

Пусть ангелы тебя оберегают

На ждущем впереди тебя пути.

Читайте также, приметы и традиции в День матери.