Красивые поздравления с Днем матери: открытки [ Редактировать ]
День матери в Украине празднуют во второе воскресенье мая. В 2019 году - это 12 мая. Это особенный праздник, когда можно еще раз напомнить дорогому человеку, как вы ее цените и любите.
***
Самая родная, на всей земле одна,
Самая любимая, мамочка моя!
Жизнь мне посвятила, теплом, лаской окружила,
Безграничной любовью меня ты окрылила.
Благодарность тебе возношу я,
Знай, как сильно я люблю тебя!
С праздником всех матерей тебя я поздравляю,
Молюсь за тебя, быть счастливой желаю!
***
С праздничком мамочка, мама моя!
Ты знаешь, как сильно люблю я тебя,
Как я беспокоюсь, когда ты грустишь.
Ты лучшая самая, просто услышь.
Я тобою горжусь и всегда восхищаюсь,
Твоей доброй улыбкой я наслаждаюсь.
Будь счастлива, мамуля, ты достойна того,
Пусть здоровье тебя не подведёт ни за что.
Я тебе пожелаю жизни сладкой и вечной,
Красоты и любви для тебя бесконечной.
От души говорю я спасибо тебе
За прекрасную жизнь, подарившую мне.
***
Мама - это счастье, мама - теплота,
Мама - нежность, ласка, мама - доброта!
Мама - лучик света, мама - свет очей,
Мама - это сказка ласковых речей!
Почитайте маму, ведь она - одна,
Мама в этой жизни, всем ведь нам нужна.
Без мамули милой - белый свет не мил,
Мама - это чудо, мама - это мир!
***
Дорогая, мамочка, моя любимая,
Будь всегда ты ангелом хранимая.
Никого нет на свете нет тебя дороже,
Мы с тобой, родная, так похожи.
Мама, за обиды ты меня прости,
За те, что причиняла я на своём пути.
Прости за ошибки мои и неудачи,
Теперь я обещаю поступать иначе.
Хочу чтоб всегда счастливой ты была,
Здоровья конечно, любви и тепла.
Жить долго мама тебе я желаю,
С любовью, с днем матери тебя поздравляю!
***
Пусть иногда мне не хватает слов,
Не думай, что тебя не уважаю,
Что не ценю я всех твоих трудов,
Что никогда и ничего не замечаю.
За все слова, что я не говорю,
Я у тебя прошу сейчас прощения!
Ты знай, что я тебя очень люблю.
Моя мамуля. Мама, с днем рождения.
Пусть каждый день приносит тебе радость.
Здоровья, счастья я желаю и любви.
Пусть ангелы тебя оберегают
На ждущем впереди тебя пути.
Читайте также, приметы и традиции в День матери.
по теме
Когда отмечают день матери в Украине
День матери отмечается каждый год во второе воскресенье мая в 85 странах мира, включая Украину
День памяти и примирения 8 мая: что нужно знать о празднике
8 мая, украинцы отмечают День памяти и примирения, призванный почтить память погибших во Второй мировой войне
8 мая: какой сегодня праздник
8 мая - 128-й день года (129-й в високосные годы) в григорианском календаре
Праздники и выходные в мае: как будут отдыхать украинцы (инфографика)
В мае 2019 года официальными выходными днями в Украине, кроме суббот и воскресений, будут дополнительные - 1 и 9 числа
1 мая: какой сегодня праздник
1 мая - 121-й день года в григорианском календаре. До конца года остается 244 дня