В воскресенье, 12 мая, в Тель-Авиве проходит церемония открытия песенного конкурса Евровидение-2019.

На ней будут присутствовать все участники, а это 41 артист. Украина в этом году на "Евровидении" не представлена.

Онлайн-трансляцию церемонии можно будет посмотреть в 19:00 по киевскому времени на официальном YouTube конкурса.

Первый, второй полуфиналы и финал Евровидения-2019 состоятся 14, 16 и 18 мая соответственно.

В Украине полуфиналы и финал будет транслировать телеканал UA:Перший. Начало в 22:00 по киевскому времени.

Все что нужно знать о первом полуфинале "Евровидения", читайте в нашем материале.