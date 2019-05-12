Евровидение-2019: онлайн трансляция церемонии открытия [ Редактировать ]
В воскресенье, 12 мая, в Тель-Авиве проходит церемония открытия песенного конкурса Евровидение-2019.
На ней будут присутствовать все участники, а это 41 артист. Украина в этом году на "Евровидении" не представлена.
Онлайн-трансляцию церемонии можно будет посмотреть в 19:00 по киевскому времени на официальном YouTube конкурса.
Первый, второй полуфиналы и финал Евровидения-2019 состоятся 14, 16 и 18 мая соответственно.
В Украине полуфиналы и финал будет транслировать телеканал UA:Перший. Начало в 22:00 по киевскому времени.
Все что нужно знать о первом полуфинале "Евровидения", читайте в нашем материале.
по теме
"Евровидение-2019": что нужно знать о первом полуфинале
Во вторник, 14 мая, в Тель-Авиве (Израиль) состоится первый полуфинал Евровидения-2019. Уже 64-й по счету песенный конкурс Европы. За билет в гранд-финал посоревнуются первые 17 стран-участниц
Весь в белом: Лазарев показал номер на сцене "Евровидения" (видео)
В израильском городе Тель-Авив прошла первая репетиция сценического номера российского исполнителя Сергея Лазарева к песне Scream, подготовленного для международного конкурса "Евровидение-2019"
"Евровидение-2019": террористы грозят сорвать конкурс в Израиле
Террористическая группа "Исламский джихад" из Газы пообещала сорвать мероприятие
Мелания Трамп шокировала внешним видом (фото)
В пятницу, 10 мая, президент США Дональд Трамп с супругой Меланией провел в Белом доме прием для матерей военнослужащих
День матери 2019: яркие цитаты звездных мам о детях и воспитании
День матери ежегодно отмечается во второе воскресенье мая