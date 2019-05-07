"Евровидение-2019": что нужно знать о первом полуфинале [ Редактировать ]
Во вторник, 14 мая, в Тель-Авиве (Израиль) состоится первый полуфинал Евровидения-2019. Уже 64-й по счету песенный конкурс Европы. За билет в Гранд-финал посоревнуются первые 17 стран-участниц.
Всего же в 2019 году в конкурсе участвует 41 страна. Он традиционно пройдет с двумя полуфиналами (14 и 16 мая) и финалом (18 мая).
Украина, как стало известно ранее, отказалась от участия, хотя теперь проведение "Евровидения" и вовсе ставят под сомнение.
Где и когда смотреть первый полуфинал конкурса, что говорят букмекеры и кто может помешать состоятся конкурсу - далее в материале Podrobnosti.ua.
Как будут выступать страны в первом полуфинале
Каждый год путем жеребьевки участников "Евровидения" делят на два полуфинала, а также выбирают порядок их выступлений. В этом году в первом полуфинале выступят 17 артистов:
- Tamta "Replay" (Кипр)
- D-moll - "Heaven" (Черногория)
- Darude feat. Sebastian Rejman - "Look away" (Финляндия)
- Tulia - "Pali się" (Польша)
- Zala Kralj & Gasper Santl - "Sebi" (Словения)
- Lake Malawi - "Friend of a Friend" (Чехия)
- Joci Papai - "Az én apám" (Венгрия)
- Zena - "Like it" (Беларусь)
- Nevena Bozovic - "Kruna" (Сербия)
- Eliot - "Wake up" (Бельгия)
- Ото Немсадзе - "Keep on going" (Грузия)
- Kate Miller-Heidke - "Zero Gravity" (Австралия)
- Hatari - "Hatrið mun sigra" (Исландия)
- Victor Crone - "Storm" (Эстония)
- Conan Osiris - "Telemóveis" (Португалия)
- Katerine Duska - "Better Love" (Греция)
- Serhat - "Say Na Na Na" (Сан-Марино)
Примечательно, что согласно жеребьевке, в первом финале должен был выступить и представитель Украины, однако за несколько месяцев до старта страна отказалась от участия в конкурсе.
Что говорят букмекеры
Согласно правилам "Евровидение", в Гранд-финал проходят по 10 участников каждого из полуфиналов. То есть 7 других-стран участниц по итогам голосования покинут конкурс.
Уже прошли все репетиции первого полуфинала конкурса и прогнозы букмекеров обновились. Самыми высокими называют шансы представителей Греции, Кипра и Исландии.
Также в десятку пока входят Чехия, Австралия, Венгрия, Сербия, Словения, Бельгия и Эстония. Предлагаем взглянуть на песни первой фаворитов:
Katerine Duska - "Better Love" (Греция)
Tamta "Replay" (Кипр)
Hatari - "Hatrið mun sigra" (Исландия)
Где смотреть первый полуфинал
Несмотря на отказ от участия, украинские каналы-трансляторы конкурса традиционно покажут полуфиналы и финал "Евровидения".
Посмотреть первый полуфинал можно будет уже 14 мая с 22:00 на каналах UA:ПЕРШИЙ и СТБ.
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Кто может сорвать конкурс "Евровидение" в Израиле
В воскресенье, 5 мая, террористическая организация "Исламский джихад" пообещала не допустить проведение "Евровидения" в Тель-Авиве. В своем заявлении террористы подчеркнули, что таким образом они ответят на "агрессию Израиля против палестинского народа".
На данном этапе организаторы конкурса не делали никаких заявлений в связи с угрозами террористов, однако в сети уже заговорили о мерах безопасности и вариантах переноса или отмены "Евровидения" в этом году вовсе.
Однако, 6 мая стороны смогли договорится о прекращении огня.
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