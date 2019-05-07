Во вторник, 14 мая, в Тель-Авиве (Израиль) состоится первый полуфинал Евровидения-2019. Уже 64-й по счету песенный конкурс Европы. За билет в Гранд-финал посоревнуются первые 17 стран-участниц.

Всего же в 2019 году в конкурсе участвует 41 страна. Он традиционно пройдет с двумя полуфиналами (14 и 16 мая) и финалом (18 мая).

Украина, как стало известно ранее, отказалась от участия, хотя теперь проведение "Евровидения" и вовсе ставят под сомнение.

Где и когда смотреть первый полуфинал конкурса, что говорят букмекеры и кто может помешать состоятся конкурсу - далее в материале Podrobnosti.ua.

Как будут выступать страны в первом полуфинале

Каждый год путем жеребьевки участников "Евровидения" делят на два полуфинала, а также выбирают порядок их выступлений. В этом году в первом полуфинале выступят 17 артистов:

Tamta "Replay" (Кипр)

D-moll - "Heaven" (Черногория)

Darude feat. Sebastian Rejman - "Look away" (Финляндия)

Tulia - "Pali się" (Польша)

Zala Kralj & Gasper Santl - "Sebi" (Словения)

Lake Malawi - "Friend of a Friend" (Чехия)

Joci Papai - "Az én apám" (Венгрия)

Zena - "Like it" (Беларусь)

Nevena Bozovic - "Kruna" (Сербия)

Eliot - "Wake up" (Бельгия)

Ото Немсадзе - "Keep on going" (Грузия)

Kate Miller-Heidke - "Zero Gravity" (Австралия)

Hatari - "Hatrið mun sigra" (Исландия)

Victor Crone - "Storm" (Эстония)

Conan Osiris - "Telemóveis" (Португалия)

Katerine Duska - "Better Love" (Греция)

Serhat - "Say Na Na Na" (Сан-Марино)

Примечательно, что согласно жеребьевке, в первом финале должен был выступить и представитель Украины, однако за несколько месяцев до старта страна отказалась от участия в конкурсе.

Что говорят букмекеры

Согласно правилам "Евровидение", в Гранд-финал проходят по 10 участников каждого из полуфиналов. То есть 7 других-стран участниц по итогам голосования покинут конкурс.

Уже прошли все репетиции первого полуфинала конкурса и прогнозы букмекеров обновились. Самыми высокими называют шансы представителей Греции, Кипра и Исландии.

Также в десятку пока входят Чехия, Австралия, Венгрия, Сербия, Словения, Бельгия и Эстония. Предлагаем взглянуть на песни первой фаворитов:

Katerine Duska - "Better Love" (Греция)

Tamta "Replay" (Кипр)

Hatari - "Hatrið mun sigra" (Исландия)

Где смотреть первый полуфинал

Несмотря на отказ от участия, украинские каналы-трансляторы конкурса традиционно покажут полуфиналы и финал "Евровидения".

Посмотреть первый полуфинал можно будет уже 14 мая с 22:00 на каналах UA:ПЕРШИЙ и СТБ.

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Кто может сорвать конкурс "Евровидение" в Израиле

В воскресенье, 5 мая, террористическая организация "Исламский джихад" пообещала не допустить проведение "Евровидения" в Тель-Авиве. В своем заявлении террористы подчеркнули, что таким образом они ответят на "агрессию Израиля против палестинского народа".

На данном этапе организаторы конкурса не делали никаких заявлений в связи с угрозами террористов, однако в сети уже заговорили о мерах безопасности и вариантах переноса или отмены "Евровидения" в этом году вовсе.

Однако, 6 мая стороны смогли договорится о прекращении огня.