Гройсман рассказал, на сколько вырастут зарплаты [ Редактировать ]
В 2021 году средняя зарплата в Украине превысит 16 тысяч гривен. Такой прогноз дал премьер-министр Владимир Гройсман.
"Правительство имеет четкий ориентир по средней зарплате в Украине на 2021 год. В долларовом эквиваленте это 620 долларов - абсолютно реальный показатель, который поможет увеличить мотивацию украинцев работать на собственную экономику", - написал Гройсман в Twitter во вторник, 14 мая.
Он также отметил важность развития в Украине среднего класса, к которому должны относиться учитель, врач, рабочий.
Также Гройсман подписал новое трехстороннее Генеральное соглашение с профсоюзами и работодателями, в котором правительство делает акцент на продвижение украинского производителя на внутреннем и внешнем рынках.
Предыдущее трехстороннее соглашение было заключено правительством в августе 2016 года.
Ранее мы писали о том, что военным на Донбассе повысили зарплаты.
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