В 2021 году средняя зарплата в Украине превысит 16 тысяч гривен. Такой прогноз дал премьер-министр Владимир Гройсман.

"Правительство имеет четкий ориентир по средней зарплате в Украине на 2021 год. В долларовом эквиваленте это 620 долларов - абсолютно реальный показатель, который поможет увеличить мотивацию украинцев работать на собственную экономику", - написал Гройсман в Twitter во вторник, 14 мая.

Он также отметил важность развития в Украине среднего класса, к которому должны относиться учитель, врач, рабочий.

Также Гройсман подписал новое трехстороннее Генеральное соглашение с профсоюзами и работодателями, в котором правительство делает акцент на продвижение украинского производителя на внутреннем и внешнем рынках.

Предыдущее трехстороннее соглашение было заключено правительством в августе 2016 года.

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