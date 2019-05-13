Гройсман прокомментировал встречу с Зеленским [ Редактировать ]
Премьер-министр Владимир Гройсман в интервью агентству "Интерфакс-Украина", рассказал о впечатлениях от встречи с новоизбранным президентом Владимиром Зеленским, которая прошла 24 апреля.
Так, на вопрос, после недавней встречи, найден ли концептуально общий язык с Зеленским, Гройсман ответил: "Это была такая ознакомительная встреча. У меня она оставила абсолютно нормальные впечатления. А дальше мы посмотрим, как будет развиваться дальнейшее взаимодействие".
Кроме того, он отметил, что после инаугурации, все ветви власти должны сотрудничать, поскольку противостояние может тормозить развитие государства.
"Я считаю, что все ветви власти должны иметь конструктивное взаимодействие. Не может любая политическая целесообразность доминировать над интересами государства, это моя принципиальная позиция. Я думаю, что нужно дать всем ветвям власти полностью реализовать свои полномочия", - заявил Гройсман.
Ранее первый президент Украины Леонид Кравчук дал Зеленскому три важных совета. Кроме того, президент Петр Порошенко ответил победителю выборов в Украине на обвинения.
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