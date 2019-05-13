Премьер-министр Владимир Гройсман в интервью агентству "Интерфакс-Украина", рассказал о впечатлениях от встречи с новоизбранным президентом Владимиром Зеленским, которая прошла 24 апреля.

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Так, на вопрос, после недавней встречи, найден ли концептуально общий язык с Зеленским, Гройсман ответил: "Это была такая ознакомительная встреча. У меня она оставила абсолютно нормальные впечатления. А дальше мы посмотрим, как будет развиваться дальнейшее взаимодействие".

Кроме того, он отметил, что после инаугурации, все ветви власти должны сотрудничать, поскольку противостояние может тормозить развитие государства.

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"Я считаю, что все ветви власти должны иметь конструктивное взаимодействие. Не может любая политическая целесообразность доминировать над интересами государства, это моя принципиальная позиция. Я думаю, что нужно дать всем ветвям власти полностью реализовать свои полномочия", - заявил Гройсман.

Ранее первый президент Украины Леонид Кравчук дал Зеленскому три важных совета. Кроме того, президент Петр Порошенко ответил победителю выборов в Украине на обвинения.