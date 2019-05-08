Военным на Донбассе повысили зарплаты - Полторак [ Редактировать ]
В среду, 7 мая, министр обороны Украины Степан Полторак подписал приказ о повышении надбавок военным на передовой. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
С 1 мая размеры вознаграждения за участие в ООС повышены на 5000 гривен на линии соприкосновения и на 1000 гривен в других районах операции на Донбассе.
Таким образом, минимальное денежное обеспечение военнослужащего в ООС на Донбассе составит:
- на первой линии - 27 300 гривен,
- в других районах - 16 800 гривен.
Командир взвода:
- на первой линии будет получать от 31 100 гривен,
- в других районах - от 20 600 гривен;
Командир батальона:
- на первой линии - от 35 500 гривен,
- в других районах - от 25 000 гривен.
Командир бригады:
- который выполняет задачи на линии соприкосновения, будет получать минимальное денежное обеспечение - 42 000 гривен,
- в других районах операции - 31 500 гривен.
Ранее сообщалось, что в Украине повысили пенсии военнослужащим.
по теме
Украинцам в мае раздадут дополнительные деньги: кому повезет
В мае 2019 года украинцам раздадут разовую денежную помощь
Реабілітаційний центр для ветеранів АТО опинився під загрозою закриття
У будинку ветерана реабілітацію пройшли вже півтисячі людей. Кваліфіковані психологи підтримують бійців і потім - аби повернутися до здорового життя, деяким треба кілька місяців, а то і років. Та нині, реабілітаційний центр опинився на межі закриття
Получатели субсидий рискуют лишится выплат
Около 75% получателей субсидии в наличной форме оплатили счета за коммунальные услуги вовремя
Сміттєзвалище під Дрогобичем загрожує екологічною катастрофою
Нечистоти зі сміттєзвалища, що неподалік Брониці, потрапляють у річку Медвежанка. Та, своєю чергою, - впадає у Дністер. Екологи взяли проби води - результати шокували
Квартирні афери: як не потрапити на гачок шахраїв
Квартирні шахраї обіцяють людям здати житло, беруть гроші і зникають - як не зіпсувати відпустку і не потрапити на гачок аферистів?