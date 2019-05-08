В среду, 7 мая, министр обороны Украины Степан Полторак подписал приказ о повышении надбавок военным на передовой. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

С 1 мая размеры вознаграждения за участие в ООС повышены на 5000 гривен на линии соприкосновения и на 1000 гривен в других районах операции на Донбассе.

Таким образом, минимальное денежное обеспечение военнослужащего в ООС на Донбассе составит:

на первой линии - 27 300 гривен,

в других районах - 16 800 гривен.

Командир взвода:

на первой линии будет получать от 31 100 гривен,

в других районах - от 20 600 гривен;

Командир батальона:

на первой линии - от 35 500 гривен,

в других районах - от 25 000 гривен.

Командир бригады:

который выполняет задачи на линии соприкосновения, будет получать минимальное денежное обеспечение - 42 000 гривен,

в других районах операции - 31 500 гривен.

Ранее сообщалось, что в Украине повысили пенсии военнослужащим.