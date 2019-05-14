Джамала решила поделиться с поклонниками не только положительными, но и немного грустными новостями своей жизни. Так, украинская исполнительница пожаловалась поклонникам на неудачное начало не только понедельника, но и всей предстоящей недели.

Джамала отметила, что ее неделя началась так, словно все идет не так. К примеру, утром певица несла белоснежные брюки из химчистки, а они упали на землю. Более того, когда Джамала наклонилась их поднять, из ее сумочки выпала косметичка.

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"Я и не заметила, как потеряла свои "богатства" - помаду и кисточку", - сетует певица.

Но дальше больше. Чуть позже Джамала отвезла своего домашнего любимчика (собачка по кличке Баду) к ветеринару, где врач ее окончательно ошарашил заявлением, что собачке следует рожать.

"Меня "осчастливили" новостью, что моей собачке пора рожать, иначе… Рожать Баду? Я не выдержу", - улыбается исполнительница.

Также певица отметила, что впереди ее ждет репетиция. И она очень надеется, что все будет хорошо. При этом, несмотря на достаточно неблагоприятное начало недели, Джамала опубликовала улыбчивое фото. На снимке певица позирует в летнем платье сочного зеленого цвета с цветочным принтом.

Раньше сообщалось о том, что Джамала показала подросшего сына.