Джамала показала подросшего сына [ Редактировать ]
35-летняя украинская певица Джамала стала мамой в 2018 году. Певица родила супругу сына Эмира-Рахмана. 27 марта мальчик отмечал первый день рождения.
Многие отметили, что Эмир-Рахман похож на своего отца - Бекира Сулейманова. С тех пор Джамала часто делится с подписчиками снимками малыша.
Фото: Instagram
Ранее сообщалось, что Памела Андерсон снялась в пикантной фотосессии с бойфрендом, а также что TAYANNA раскрыла секрет похудения.
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