35-летняя украинская певица Джамала стала мамой в 2018 году. Певица родила супругу сына Эмира-Рахмана. 27 марта мальчик отмечал первый день рождения.

Многие отметили, что Эмир-Рахман похож на своего отца - Бекира Сулейманова. С тех пор Джамала часто делится с подписчиками снимками малыша.

Фото: Instagram

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