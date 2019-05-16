Под Одесской обнаружили повешенного мужчину, сообщает "Униан".

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Стало известно, что мужчина уроженец другой области, 1980 года рождения, в Одесском регионе арендовал жилье. "При осмотре тела внешних следов насильственной смерти не обнаружено", - говорится в сообщении.

По данным местных СМИ, на повешенном мужчине была женская одежда и парик. Однако в отделе коммуникаций данную информацию не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть, отметив, что сейчас полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что в Киеве на детской площадке нашли труп.