Под Одессой нашли труп мужчины в женской одежде [ Редактировать ]
Под Одесской обнаружили повешенного мужчину, сообщает "Униан".
Стало известно, что мужчина уроженец другой области, 1980 года рождения, в Одесском регионе арендовал жилье. "При осмотре тела внешних следов насильственной смерти не обнаружено", - говорится в сообщении.
По данным местных СМИ, на повешенном мужчине была женская одежда и парик. Однако в отделе коммуникаций данную информацию не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть, отметив, что сейчас полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.
Ранее сообщалось, что в Киеве на детской площадке нашли труп.
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