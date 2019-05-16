В Украине объявили штормовое предупреждение из-за грозы. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

"Завтра, 17 мая, в западной части местами грозы и шквалы 15-20 м/с, ночью в Ровенской, Житомирской и Винницкой областях значительные дожди (І уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

в последующие трое суток в западных, Житомирской и Винницкой областях кратковременные дожди, грозы, местами шквалы 15-20 м/с, ближайшей ночью местами значительные дожди.

Ранее синоптики предупреждали укаринцев о резком ухудшении погоды.