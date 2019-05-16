В Украине объявили желтый уровень опасности [ Редактировать ]
В Украине объявили штормовое предупреждение из-за грозы. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
"Завтра, 17 мая, в западной части местами грозы и шквалы 15-20 м/с, ночью в Ровенской, Житомирской и Винницкой областях значительные дожди (І уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.
в последующие трое суток в западных, Житомирской и Винницкой областях кратковременные дожди, грозы, местами шквалы 15-20 м/с, ближайшей ночью местами значительные дожди.
Ранее синоптики предупреждали укаринцев о резком ухудшении погоды.
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