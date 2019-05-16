Зеленский резко отреагировал на решение Рады по инаугурации [ Редактировать ]
Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский резко прокомментировал решение Верховной Рады по назначении даты инаугурации на 20 мая. Зеленский выразил надежду, что другие решения парламент будет принимать быстрее.
"Парламент наконец-то определил дату инаугурации. Депутатам на размышление понадобился почти месяц. Надеюсь, что в дальнейшем Верховная Рада будет принимать решение без таких проволочек", - написал он в Twitter.
В то же время, пресс-служба Зеленского сообщает, что решение Верховной Рады позволит завершить период неопределенности для Украины.
"Решение Верховной Рады о назначении инаугурации Владимира Зеленского на понедельник, 20 мая, поможет закончить период неопределенности для Украины. Депутаты все же смогли показать результат. Пусть их решение и повлечет ряд трудностей для киевлян и иностранных делегаций, которых удалось избежать, если бы инаугурация состоялась в выходной день", - говорится в заявлении.
Ранее глава МИД Украины Павел Климкин намекнул, что на инаугурацию может приехать высокопоставленный гость. Также Петр Порошенко заявил, что заинтересован в скорейшей инаугурацииновоизбранного украинского президента Владимира Зеленского.
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